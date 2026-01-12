Jake Paul slomljenu čeljust liječi imanjem od 40 milijuna dolara

Nakon borbe s jednim od najboljih boksača današnjice Anthonyjem Joshuom, američki se YouTuber Jake Paul oglasio na svom YouTube kanalu.

Paul, koji je protiv Joshue zaradio dvostruki prijelom čeljusti, pohvalio se imanjem od 40 milijuna dolara (oko 34 milijuna eura) u američkoj saveznoj državi Georgiji. Novo imanje Paul proteže se na gotovo 6000 hektara, što je više od šest puta veće od Central Parka u New Yorku ili gotovo 50 % veličine Manhattana. Imanje uključuje prilaz dug više od pet kilometara, jezero od 20 hektara, kao i posebno jezero od 30 hektara za lov na patke. Imanje također sadrži stazu za quad, a plan je i izgradnja avionske piste.Tu je investiciju Paul mogao napraviti zbog borbe s Mikeom Tysonom u kojoj je zaradio između 30 i 35 milijuna dolara.

U borbi s Joshuom Paul je zaradio 92 milijuna dolara. No, upravo ta borba mogla bi ga stajati njegove nove karijere jer je ozljeda čeljusti jako opasna, kako kaže promotor Eddie Hearn. Paul je božićne blagdane zbog Joshue proveo hraneći se na slamku, a atletska komisija Floride uručila mu je suspenziju na neodređeno vrijeme, sve dok se u potpunosti ne oporavi.

