LJUBAV JE NA SELU /

Zajednički vikend za neke je čaroban, a za druge teško razočarenje: 'Naš odnos je sve gori'

Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

12.1.2026.
11:00
Hot.hr
Rtl
U 'Ljubav je na selu' sezona se polako bliži svome kraju. Anita Martinović okupila je parove na zajedničkom vikendu jer brojni odnosi još nisu definirani.

No odlučila ih je pritom staviti i na brojne testove kako bi ih ispitala koliko se stvarno poznaju i kakva je njihova međusobna komunikacija. Zabavne igre koje je za njih pripremila pokazat će tko je blizak, a tko se uopće ne poznaje.

Foto: Rtl

„Da se iole trudio nešto me pitati, možda bi zapamtio“, poručit će jedna razočarana dama, dok će jedan par u potpunosti briljirati.

Večer donosi i veliki tulum na kojem će uslijediti neočekivano iznenađenje za jednog farmera, a neki bi mogli konačno sebi priznati da se više nemaju čemu nadati: „Odnos je gori nakon romantičnog putovanja. Nema tu pomaka.“

Vikend prepun pitanja i priznanja obilježit će i trud jednog mladog farmera da još jednom okuša sreću i upita svoju odabranicu hoće li mu dati šansu u budućnosti i treba li je čekati.

„Ne bismo mogli biti u vezi“, odgovorit će ona prilično direktno.

Kako će reagirati, tko se najbolje poznaje, a tko je digao ruke od zajedničke budućnosti, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pogledajte video: Zima pokazuje svoje pravo lice, Hrvatska će se zalediti na -16! Evo kakvo nas vrijeme čeka

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
