Dnevni horoskop, Ovan, 19. 12. 2025.

Ljubav Smislili ste novu i originalnu strategiju osvajanja. Ne želite odustati od njega ili nje sve dok ne saznate što misli o vama. Igra se nastavlja.

Posao Imate goleme resurse na raspolaganju, a posjedujete i potrebno umijeće da ih rasporedite kako bi radili za vas. Morate se više angažirati.

Zdravlje Izmišljate razne tegobe, i u tome ste postali pravi ekspert. Možda uz pomoć (navodno) lošeg zdravlja, pokušavate izbjeći vaše radne obveze.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn