Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 19. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Smislili ste novu i originalnu strategiju osvajanja. Ne želite odustati od njega ili nje sve dok ne saznate što misli o vama. Igra se nastavlja.  

Posao Imate goleme resurse na raspolaganju, a posjedujete i potrebno umijeće da ih rasporedite kako bi radili za vas. Morate se više angažirati.    

Zdravlje Izmišljate razne tegobe, i u tome ste postali pravi ekspert. Možda uz pomoć (navodno) lošeg zdravlja, pokušavate izbjeći vaše radne obveze.  

Ovan Horoskop

Horoskop
