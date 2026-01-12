Najizazovniji trenutak večeri: Jennifer Lawrence u 'goloj' haljini zapalila Zlatne globuse

Na sinoćnjoj dodjeli Zlatnih globusa crvenim tepihom prošetale su brojne svjetske zvijezde u glamuroznim izdanjima, no posebnu je pozornost privukla glumica Jennifer Lawrence (35). Sve oči bile su uprte u nju kada se pojavila u takozvanoj naked dress haljini, odvažnom i elegantnom izdanju koje je istaknulo njezinu figuru i zasjenilo ostale kombinacije večeri.

Foto: Paul Smith/alamy/profimedia

Foto: Michael Tran/afp/profimedia

Jennifer je bila nominirana za Zlatni globus za najbolju glumicu u drami za ulogu u filmu Die, My Love, a na crveni tepih stigla je u potpuno prozirnoj Givenchy haljini s dubokim dekolteom i izraženim izrezima na struku. Haljina je bila bogato ukrašena izvezenim cvjetnim motivima u ružičastim i zelenim tonovima, koji su joj dali romantičnu notu.

Foto: Jim Ruymen/upi/profimedia

Cjelokupni styling upotpunila je štiklama boje šampanjca i torbicom s cvjetnim detaljima, dok je dijamantna ogrlica poslužila kao decentan, ali luksuzan završetak. Posebnu pažnju privukao je i kratki svijetloružičasti ogrtač, također ukrašen cvijećem, koji je dodatno zaokružio cijeli look.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iako je poznata po jednostavnim, ali efektno stiliziranim izdanjima, Jennifer je i ovoga puta ostala vjerna nenametljivoj šminki u nježnim ružičastim tonovima. Kosu je nosila raspuštenu, glatko isfeniranu, s prepoznatljivim plavim šiškama.

Njezino pojavljivanje izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji njezin izgled opisivali kao “božanstven” i “romantičan”. “Ovo je gola haljina, ali najsofisticiranija koju sam ikad vidjela”, “Ona ima tijelo za ovu haljinu”, “Elegantna i sa stilom”, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografija s crvenog tepiha.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola mirovine i puno radno vrijeme: Stigla nova pravila za one koji žele raditi u penziji