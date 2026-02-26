Jeziva reklama s blizankama Olsen se širi društvenim mrežama: Svi se nadaju da je AI

Koliko daleko seže AI... U srijedu se društvenim mrežama proširila modna kampanja luksuzne modne kuće Louis Vuitton u kojoj, nakon dugo vremena, glavnu ulogu imaju najpoznatije holivudske blizanke.

Foto: HNW/PictureLux/Profimedia

Mary-Kate i Ashley Olsen tako su se pojavile okićene zlatnim nakitom s prepoznatljivim Louis Vuitton logom, no pozornost s odjeće i modnih dodataka odvratio je izgled 39-godišnjih blizanki.

Nekad popularne glumice, a danas vlasnice uspješnog modnog brenda The Row mnoge su zgrozile svojim ispijenim izgledom: oči im izgledaju buljavo, kao da će ispasti iz duplji, dok su jagodice obraza prenaglašene.

Naravno, korisnici društvenih mreža ostali su potpuno zbunjeni i šokirani.

"Ovo nikad nije trebalo biti objavljeno. Ne izgledaju kao ljudi", napisao je jedan korisnik Instagrama, dok je drugi šaljivo napisao da će ga ovaj prizor buditi noću iz sna.

Mnogi korisnici X-a usporedili su blizanke s likom Golluma iz 'Gospodara prstenova', dok je jedan korisnik pak usporedio blizanke sa starim romskim proročicama našalivši se: 'Jedna izgleda kao da će ti reći kako ćeš umrijeti, a druga kao da će ti reći točno vrijeme kad će se to dogoditi.'

Također, neki su korisnici društvenih mreža posumnjali i da je riječ o prikazu nastalom korištenjem umjetne inteligencije ili barem "dorađenom" nekim AI alatima: "Ovo mora biti AI, nema šanse da ovako izgledaju", napisao je jedan korisnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Naručujete s Temua i Sheina? EU uvodi novi porez! To je kraj jeftinog šopinga