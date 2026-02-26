FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE BILO LAGANO /

Dani Olmo o dolasku u Hrvatsku: 'Bili smo majka i ja, sami pred svijetom'

Dani Olmo o dolasku u Hrvatsku: 'Bili smo majka i ja, sami pred svijetom'
×
Foto: pressinphoto/ddp USA/Profimedia

Olmo je za Dinamo odigrao 124 utakmice u kojima je zabio 34 i namjestio 28 pogodaka

26.2.2026.
9:17
Sportski.net
pressinphoto/ddp USA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dani Olmo se prije godinu i pol vratio u Barcelonu. Od tada je došao do statusa bitnog rotacijskog igrača i osvojio četiri trofeja sa klubom iz Katalonije. 

To je potaknula katalonski list Sport da napravi intervju s bivšim igračem Dinama koji je otkrio detalje prvih dana u Hrvatskoj.

"Proživio sam tamo puno iskustava. Istina je da sam u početku prve godine bio s majkom, a kasnije su mogli doći i brat i otac. Rekao bih da su najintenzivnija iskustva bila na početku. Imao sam 16 godina, zemlja koju nisam poznavao, jezik također. Bili smo samo majka i ja, sami pred svijetom, i to razdoblje nosimo u jako bliskom sjećanju, rekao je Olmo o Hrvatskoj prije nego li se osvrnuo na Dinamo:

"Prvih šest mjeseci nije bilo lako jer nisam mogao igrati do siječnja. A bez sumnje je druga godina bila najteža. Očekivao sam veću minutažu u prvoj momčadi, a nisam je dobio. To je bilo teško, ali znao sam što moram učiniti da dobijem minute koje sam želio – i to sam i napravio," rekao je miljenik Dinamovih navijača.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Pokazali smo u prvoj utakmici da možemo i ja vjerujem da možemo napraviti čudo'

Fc BarcelonaDani Olmo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx