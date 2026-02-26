Dani Olmo o dolasku u Hrvatsku: 'Bili smo majka i ja, sami pred svijetom'

Dani Olmo se prije godinu i pol vratio u Barcelonu. Od tada je došao do statusa bitnog rotacijskog igrača i osvojio četiri trofeja sa klubom iz Katalonije.

To je potaknula katalonski list Sport da napravi intervju s bivšim igračem Dinama koji je otkrio detalje prvih dana u Hrvatskoj.

"Proživio sam tamo puno iskustava. Istina je da sam u početku prve godine bio s majkom, a kasnije su mogli doći i brat i otac. Rekao bih da su najintenzivnija iskustva bila na početku. Imao sam 16 godina, zemlja koju nisam poznavao, jezik također. Bili smo samo majka i ja, sami pred svijetom, i to razdoblje nosimo u jako bliskom sjećanju, rekao je Olmo o Hrvatskoj prije nego li se osvrnuo na Dinamo:

"Prvih šest mjeseci nije bilo lako jer nisam mogao igrati do siječnja. A bez sumnje je druga godina bila najteža. Očekivao sam veću minutažu u prvoj momčadi, a nisam je dobio. To je bilo teško, ali znao sam što moram učiniti da dobijem minute koje sam želio – i to sam i napravio," rekao je miljenik Dinamovih navijača.

