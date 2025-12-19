Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 12. 2025.
Ljubav Agresivniji ste puno više no što mislite. Uporno kritizirate partnera ili partnericu. Vaš intimni kaos upravo kulminira, i to u nezgodnom trenutku.
Posao Imate osjećaj da novac bježi od vas. Malo toga naplatite, a vaši dugovi drugima stalno rastu. Ne pokušavajte riješiti problem novim kreditom.
Zdravlje Probleme vam stvara vaša nedostatna samokontrola. Imate prekratak fitilj, i vrlo brzo eksplodirate. S najbližima biste trebali biti najbolji.
