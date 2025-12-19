FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Agresivniji ste puno više no što mislite. Uporno kritizirate partnera ili partnericu. Vaš intimni kaos upravo kulminira, i to u nezgodnom trenutku.     

Posao Imate osjećaj da novac bježi od vas. Malo toga naplatite, a vaši dugovi drugima stalno rastu. Ne pokušavajte riješiti problem novim kreditom.    

Zdravlje Probleme vam stvara vaša nedostatna samokontrola. Imate prekratak fitilj, i vrlo brzo eksplodirate. S najbližima biste trebali biti najbolji.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 12. 2025.