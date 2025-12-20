FREEMAIL
VOZAČI, OPREZ! /

Kaos na A3 nakon prometne nesreće, kolona duga devet kilometara: Oglasio se HAK

Kaos na A3 nakon prometne nesreće, kolona duga devet kilometara: Oglasio se HAK
Foto: Hak

Vozačima uz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

20.12.2025.
8:21
Erik Sečić
Hak
Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvorova Otok Svibovski i Ivanić Grad u smjeru Lipovca (istoka), kolona je duga oko devet kilometara, a na A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod NP Trakošćan u smjeru Zagreba te je kolona duga oko jedan kilometar, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle.

Tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

Savjeti vozačima 

Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima uz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula

A3Prometna NesrećaGužva
