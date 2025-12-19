Dnevni horoskop, Lav, 19. 12. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste u osobu koju svakodnevno viđate u prolazu. Stvorili ste imaginarnu sliku o njemu ili o njoj, i stalno fantazirate o idealnoj ljubavi.

Posao Ne zanimaju vas tuđi poslovni projekti. Želite nešto novo sami stvoriti. Sada vam je najbolje vrijeme za pokretanje originalnog posla.

Zdravlje Utjecaji Jupitera i Saturna inspiriraju vas na dubinsku osobnu transformaciju. Važno je da iskorijenite stare strahove i uklonite predrasude.

