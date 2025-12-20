Stiže nam prvi dan zime, a horoskop otkriva što nas čeka: Neki bi se mogli dobro obogatiti

Zimski solsticij, koji ove godine nastupa 21. prosinca, označava astronomski početak zime, donoseći nam najkraći dan i najdužu noć u godini.

No, ovaj trenutak nije samo kalendarska prekretnica; on simbolizira duboku energetsku promjenu. Dok Sunce ulazi u prizemljeni i ambiciozni znak Jarca, astrološka klima potiče nas na introspekciju, postavljanje čvrstih temelja za budućnost i povratak tradiciji.

Ovaj solsticij dolazi nedugo nakon mladog Mjeseca u Strijelcu, čiji će se optimistični utjecaj osjećati i u danima koji slijede, unoseći polet u naše odnose i kreativne projekte.

Cjelokupna energija sezone poziva na ravnotežu između ozbiljnog planiranja i uživanja u blagdanskoj čaroliji. Astrolozi se slažu da je ovo razdoblje svojevrsni "poziv na buđenje" prije početka nove godine, prilika da dovršimo unutarnji rad kako bismo mogli rasti s povratkom svjetlosti. Evo što zvijezde donose svakom horoskopom znaku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Dok dani postaju kraći, vaš fokus se s blagdanskog veselja prebacuje na karijeru. Konjunkcija Sunca i Marsa u vašem polju ugleda gura vas u prvi plan, potičući vas da dovršite jesenske projekte i hrabro zakoračite prema novim odgovornostima u 2026. godini.

Ambicija će vam biti na vrhuncu, no astrolozi upozoravaju na mogući pad motivacije. Umjesto da se borite s tim osjećajem, prigrlite ga kao prijeko potreban odmor.

Utjecaj mladog Mjeseca potaknut će vas na učenje novih vještina ili planiranje putovanja koje spaja odmor i osobni razvoj.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Iako ste biće navike, zimski solsticij aktivira vašu kuću avanture i jača samopouzdanje. Ovo je idealno vrijeme da izađete iz zone komfora, bilo da se radi o predlaganju novog projekta na poslu ili učenju stranog jezika.

Otvoreni ste za nove perspektive i osjećate se energizirano. U privatnom životu, potaknuti ste na dublje emocionalno povezivanje s partnerom. Prihvaćanje ranjivosti i otvoreno dijeljenje osjećaja donijet će vam unutarnji mir i ojačati najvažnije veze.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Vrijeme je za duboke i iskrene razgovore. Sunce ulazi u vaše polje emocionalnih veza, potičući vas da se povežete s voljenima na intimnijoj razini.

Iako inače preferirate brz tempo i širok krug prijatelja, sada će vam više odgovarati mirne večeri kod kuće. Pun Mjesec u vašem znaku početkom mjeseca donio vam je mentalno oslobođenje, a sada je vrijeme da tu jasnoću primijenite na odnose.

Budite selektivniji s pozivima kako biste sačuvali energiju za one koji su vam uistinu bliski.

Foto: Shutterstock

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Više od svega cijenite vrijeme s voljenima, no ovaj solsticij naglašava potrebu za povezivanjem jedan na jedan. Umjesto organiziranja velikih zabava, posvetite se trenucima s partnerom ili najbližim članom obitelji.

Astrolozi upozoravaju da biste mogli biti najviše pogođeni ovim solsticijem jer na površinu mogu isplivati stare emocije i zamjeranja, osobito u obiteljskim odnosima. Iskoristite ovo kao priliku da postavite zdrave granice i ojačate temelje svojih veza.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Pripremite se na popunjen raspored. Solsticij vas potiče da se uhvatite u koštac s popisom obaveza, od zaostalih poslovnih zadataka do privatnih dogovora koje ste odgađali.

Rješavanje tih sitnica oslobodit će vam prostor da se s entuzijazmom posvetite projektima koji vas istinski ispunjavaju. Istovremeno, mladi Mjesec budi vašu spontanost u ljubavi. Izrazite osjećaje na kreativan način - napišite pismo ili pripremite gurmansku večeru za voljenu osobu.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Zimski solsticij pojačava vaše samopouzdanje i potiče vas da jasno i glasno kažete što mislite i osjećate, posebno u ljubavi. Bilo da želite definirati novi odnos ili unijeti promjene u dugogodišnju vezu, sada je pravo vrijeme za to.

Ovo bi mogao biti jedan od najsretnijih trenutaka u godini za vas. Zvijezde vas pozivaju da si dopustite zasluženi odmor i slijedite svoje srce.

Spontanost i zabava s voljenima donijet će vam jednako zadovoljstvo kao i obavljanje svakodnevnih zadataka.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Zima je stvorena za ugodne trenutke s voljenima, a solsticij tu temu stavlja u prvi plan. Uređenje doma i organiziranje druženja ispunit će vas osjećajem sigurnosti i emocionalnog blagostanja.

Nakon užurbanog razdoblja, bit ćete zahvalni na prilici da usporite i povežete se s najbližima na dubljoj razini. Solsticij također osvjetljava područja života u kojima ste možda izgubili ravnotežu, dajući vam priliku da stvari vratite na svoje mjesto prije početka nove godine.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Vaš društveni život bit će užurbaniji nego inače, a sandučić prepun pozivnica. Iako to može biti stresno, ključ je u postavljanju prioriteta. Odaberite događaje i obveze koji vam donose najviše radosti. Istovremeno, na površinu bi mogle isplivati stare neriješene frustracije.

Nemojte ih ignorirati, savjetuje se da ih prigrlite kao priliku za konačno emocionalno oslobađanje prije ulaska u novu godinu. To će vam osloboditi mentalni prostor za pothvate koji vam mogu povećati prihode.

Foto: Shutterstock

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Za vas je solsticij u znaku financija. Vrijeme je da svoje najsmjelije ideje pretvorite u konkretne rezultate. Realan i odmjeren pristup donijet će vam uspjeh, bilo da se radi o traženju novih klijenata ili preuzimanju novih odgovornosti.

Ovo razdoblje slavlja polako se pretvara u suočavanje sa stvarnošću, tjerajući vas da preispitate u što ulažete svoje vrijeme i energiju. Povežite svoju svijest o vlastitoj vrijednosti s onim za što se zalažete na poslovnom planu.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Dobrodošli u svoju sezonu! Solsticij aktivira vašu kuću identiteta, stavljajući vas u središte pozornosti. Do 19. siječnja uživat ćete u valu samopouzdanja i uspjeha. Mars u vašem znaku čini vas nezaustavljivima, a od Badnjaka će vam se pridružiti i Venera, donoseći sklad u odnose.

Ovo je vaše vrijeme da poduzmete odlučne korake prema ostvarenju svojih snova, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Intuicija će vam biti izoštrena, a snovi živopisniji nego inače.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Iako ste poznati kao društveni leptir, ovaj solsticij budi u vama neočekivanu želju za hibernacijom. Sunce ulazi u vašu kuću duhovnosti, čineći ovo razdoblje idealnim za odmor, meditaciju i samorefleksiju.

Slobodno preskočite pokoje druženje kako biste napunili baterije za svoju sezonu koja počinje sredinom siječnja. Ovo je vrijeme da postavite granice i zadržite samo ono što donosi stabilnost u vašu svakodnevicu.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Pripremite se za društveni vrtlog! Iako ste sanjar koji uživa u samoći, Sunce u vašoj kući zajednice daje vam dodatnu energiju za druženje i timski rad.

Njegovanje platonskih veza, bilo s kolegama ili prijateljima, donijet će vam osjećaj povezanosti i cijenjenosti. Ovo je lakša sezona koja favorizira prijateljstvo i toplinu. Povežite se ponovno s ljudima iz svog kruga - u tome leži izvor vaše sreće.