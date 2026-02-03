Hrvatski reprezentativac stvarno nema sreće: Na treningu ga ozlijedio suigrač

Josip Stanišić ne proživljava najsretnije dane svoje karijere u Münchenu. Nedavno se vratio nakon ozljede ligamenta desnog zgloba, a na treningu Bayerna je ponovno stradao.

Naime, njemački mediji prenose da ga je nenamjerno ozlijedio suigrač Jonathan Tah. "Tijekom jednog duela Jonathan Tah je nenamjerno nagazio Josipa Stanišića u punoj brzini. Njemački defenzivac je Stanišiću nagazio desno stopalo, baš ono na kojem je nedavno imao ozljedu ligamenata članka. Stanišić je šepajući otišao van terena i liječnici su mu pružili pomoć nakon čega se vratio treningu."

Update: It is said that Stanišic did not suffer a serious injury following today's training incident [@kessler_philipp, @mano_bonke] https://t.co/rWwbZgqRxI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 3, 2026

Ipak, bol je bila prejaka pa je Stanišić morao napustiti trening i zaputiti se u svlačionicu. Nekoliko sati kasnije došle su dobre vijesti koje govore kako nije došlo do ozbiljnije ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada