PA NEVJEROJATNO /

Hrvatski reprezentativac stvarno nema sreće: Na treningu ga ozlijedio suigrač

Hrvatski reprezentativac stvarno nema sreće: Na treningu ga ozlijedio suigrač
Foto: Beautiful Sports International, Beautiful Sports Pressphoto Agency/alamy/profimedia

Njemački mediji prenose da ga je nenamjerno ozlijedio suigrač Jonathan Tah

3.2.2026.
21:02
Sportski.net
Beautiful Sports International, Beautiful Sports Pressphoto Agency/alamy/profimedia
Josip Stanišić ne proživljava najsretnije dane svoje karijere u Münchenu. Nedavno se vratio nakon ozljede ligamenta desnog zgloba, a na treningu Bayerna je ponovno stradao.

Naime, njemački mediji prenose da ga je nenamjerno ozlijedio suigrač Jonathan Tah. "Tijekom jednog duela Jonathan Tah je nenamjerno nagazio Josipa Stanišića u punoj brzini. Njemački defenzivac je Stanišiću nagazio desno stopalo, baš ono na kojem je nedavno imao ozljedu ligamenata članka. Stanišić je šepajući otišao van terena i liječnici su mu pružili pomoć nakon čega se vratio treningu."

 

 

Ipak, bol je bila prejaka pa je Stanišić morao napustiti trening i zaputiti se u svlačionicu. Nekoliko sati kasnije došle su dobre vijesti koje govore kako nije došlo do ozbiljnije ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada

Josip StanišićBayern München
komentara
