Mars ulazi u Jarca i donosi žestoke promjene: Ova četiri znaka čekaju ogromni preokreti

Planet akcije, energije i sirove snage, Mars, 15. prosinca 2025. godine napušta vatrenog Strijelca i ulazi u hladan, ali stabilan teritorij Jarca, gdje će boraviti sve do 23. siječnja 2026.

Ovaj astrološki tranzit jedan je od najznačajnijih jer je Mars u Jarcu "egzaltiran", što znači da je njegova energija ovdje na vrhuncu - disciplinirana, strateška i iznimno produktivna. Vrijeme impulzivnosti je iza nas; sada nastupa razdoblje metodičnog planiranja i gradnje čvrstih temelja za budućnost.

Dok će svi znakovi osjetiti pomak prema većoj odgovornosti i ambiciji, četiri horoskopska znaka će se naći u epicentru ove moćne kozmičke promjene. Za njih, idućih šest tjedana donosi priliku za kvantni skok u karijeri, osobnim ciljevima i kreativnosti.

Ovan: Vrijeme za profesionalni uspon

Kako je Mars vaš vladajući planet, ovaj tranzit osjećate snažnije od drugih. Njegov ulazak u vašu desetu kuću karijere, statusa i ugleda stavlja reflektore na vaše profesionalne ambicije.

U idućih šest tjedana, vaša prepoznatljiva impulsivnost ustupa mjesto zreloj strategiji. Ovo je idealno vrijeme za prezentacije, pregovore o povišici ili pokretanje projekata koji će impresionirati nadređene i javnost. Energija jarca vas uči da je izdržljivost, a ne samo sprint, ključ pobjede.

Što činiti: Dajte svojoj hrabrosti konkretan oblik. Usredotočite se na jedan ključni cilj u karijeri i razradite ga u mjerljive korake. Pokažite autoritetima i kolegama svoju odlučnost kroz djela, a ne samo riječi. Vaša sposobnost da preuzmete odgovornost bit će prepoznata i nagrađena.

Što izbjegavati: Nemojte trošiti energiju na nevažne bitke ili dokazivanje ega. Spektakl zamijenite postojanošću; neka vaša postignuća govore sama za sebe.

Foto: Shutterstock

Bik: Širenje vidika i osobni rast

Kao zemljani znak, energija jarca vam je prirodno srodna i donosi vam osjećaj stabilnosti i snage. Mars aktivira vašu devetu kuću, sektor koji vlada putovanjima, visokim obrazovanjem, duhovnošću i osobnim rastom.

Probudit će se vaša želja za izlaskom iz zone komfora. Ovo je period kada ćete osjetiti snažan poriv da upišete tečaj, isplanirate putovanje o kojem dugo sanjate ili se posvetite proučavanju tema koje šire vaše horizonte.

Što činiti: Odaberite jedan dugoročni cilj i postavite si jasne, dostižne međukorake. Bilo da se radi o učenju novog jezika, stjecanju certifikata ili duhovnoj praksi, sada imate fokus i izdržljivost da to i ostvarite. Uložite u sebe i svoje znanje.

Što izbjegavati: Ne odgađajte planove za budućnost. Prestanite sumnjati u svoje sposobnosti i dopustiti da vas ugoda sputava u rastu. Sada je vrijeme za akciju, ne za sanjarenje.

Djevica: Kreativna eksplozija i strast

Za vas, još jedan zemljani znak, Mars u Jarcu donosi preporod u petoj kući ljubavi, kreativnosti, zabave i samoizražavanja. Vaša analitička priroda dobiva snažan kreativni poticaj.

Ovo je vrijeme kada vaša strast i hobiji mogu postati nešto više. Energija je savršena za rad na kreativnim projektima, bilo da se radi o pisanju, slikanju ili glazbi. Osjetit ćete poriv da se više igrate, riskirate i pokažete svoju autentičnu stranu.

Što činiti: Dajte svom talentu strukturu. Odvojite sveto vrijeme za svoje hobije i kreativne projekte. Dovedite barem jedan projekt do kraja, čak i ako se čini nesavršenim. U ljubavnom životu, preuzmite inicijativu i unesite novu strast u odnose. Dopustite si užitak i zabavu.

Što izbjegavati: Ne dopustite da vas perfekcionizam paralizira. Ne tretirajte radost kao nagradu za produktivnost, već kao gorivo. Prestanite skrivati svoje srce i talente iza izgovora i obaveza.

Foto: Shutterstock

Jarac: Nova energija i ostvarenje ciljeva

S Marsom u vašem znaku, vi ste glavna zvijezda ovog tranzita. Ovo je vaš kozmički reset, trenutak kada se osjećate nezaustavljivo. Dobivate ogroman priljev energije, motivacije i odlučnosti koji će vam pomoći da pokrenete sve ono što je dugo stajalo na čekanju.

Vaša prirodna ambicija sada je pojačana do maksimuma, a svijet je spreman čuti što imate za reći. Ovo je izvanredno razdoblje za pokretanje novih poslova, preuzimanje vodstva i ostvarenje osobnih ciljeva.

Što činiti: Odaberite jedan najvažniji cilj za iduću godinu i napravite detaljan plan za njegovo ostvarenje. Vaša sposobnost da pretvorite želje u konkretne korake je na vrhuncu. Ne oklijevajte; vaša energija i samopouzdanje privlačit će prilike. Vrijeme je da se borite za svoje snove.

Što izbjegavati: Pazite da ne postanete radoholičar i da vas ambicija ne otuđi od drugih. Ne brkajte strogoću s mudrošću; u svoj plan uključite i vrijeme za odmor i bliske ljude. Vaša snaga leži u izdržljivosti, a ne u sagorijevanju.