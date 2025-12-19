Dnevni horoskop, Rak, 19. 12. 2025.

Ljubav Povučeni ste i nesigurni, i narušavate ravnotežu i stabilnost u vašoj ljubavnoj vezi. Sada je pravi trenutak da se izjasnite što želite i na koji način.

Posao Ne pokušavajte pod svaku cijenu izvući korist iz odnosa s drugima. Koristoljublje je prozirno. Lako vas je pročitati. Sami sebi stvarate nevolje.

Zdravlje Prolazite kroz krizu identiteta, a to se posebno odnosi na vas koji ste rođeni u srpnju. Morate izvući sami sebe iz emocionalne potištenosti.

