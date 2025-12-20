Morbidna otkrića: Princ ležao na pet žena, a pazite što stoji iznad Epsteinovog stola za masažu

Na tisuće novih dokumenta o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu objavljeno je u petak navečer, a među njima se nalazi i fotografija koja prikazuje stol za masažu u središu prostorije njegova doma u New Yorku, piše Sky News.

Masažni stol prekriven je bijelom plahtom, na vrhu je presavijen plavi ručnik, dok se na zidovima prostorije nalazi nekoliko uokvirenih slika koje prikazuju gole žene. Sky News dodaje da su dvije slike, dok treća izgleda kao fotografija. Na drvenom stoliću uz stol za masažu nalazi se telefon, kao i nekoliko predmeta koji nalikuju bocama i tubama.

Foto: Profimedia

Sky News napominje da su također objavljene i fotografije na kojima se vidi vibrator u ladici, kao i masažna stolica okružena maskama na zidu koje nalikuju ljudskim licima. Spomenute fotografije pogledajte OVDJE.

Osramoćeni princ ležao na pet žena

The Sun pak javlja da je u sklopu novih dokumenata objavljena i crno-bijela fotografija bivšeg princa Andrewa Mountbattena-Windsora, mlađeg brata kralja Charlesa III. Odjeven je u odijelo s leptir mašnom i leži na krilima pet žena čija su lica namjerno zamračena.

Iznad njih stoji Ghislaine Maxwell, Epsteinova dugogodišnja bliska suradnica koja je 2022. osuđena na 20 godina zatvora za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Vjeruje se da je fotografija nastala ispred kamina u salonu na imanju Sandringham u Norfolku u Britaniji.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, osramoćeni princ negirao je bilo kakvu krivnju u vezi s Epsteinom, a 2022. godine izvan suda nagodio se s pokojnom Virginijom Giuffre, jednom od predatorovih žrtava koja ga je optužila za seksualni napad.

Kraljica Elizabeta II. iste godine oduzela mu je vojne titule te je prestao koristiti titulu "Kraljevska Veličanstva". Nakon što je njegov odnos s Epsteinom ponovno dospio u javnost, Kralj Charles ove godine mu je oduzeo preostale kraljevske titule i odlikovanja te ograničio njegovu upotrebu titula i plemićkih prava.

