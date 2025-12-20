FREEMAIL
MISTERIOZNA FOTOGRAFIJA /

Dijete snimljeno pokraj polugolog Epsteina? Jezivi detalj podigao buru: 'Bolesna životinja'

Dijete snimljeno pokraj polugolog Epsteina? Jezivi detalj podigao buru: 'Bolesna životinja'
Foto: Department Of Justice (DOJ)

'Na upravo objavljenim fotografijama nalazi se mališan. Odvratna životinja', piše u komentaru

20.12.2025.
10:49
Erik Sečić
Department Of Justice (DOJ)
Američko ministarstvo pravosuđa u petak navečer objavilo je na tisuće novih dokumenata o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, a posebnu pozornost privukla je njegova fotografija bez majice na kojoj se pojavljuje i "misteriozna noga", javlja Daily Mail

Epstein na fotografiji sjedi na kauču, pozira polugol i oko struka ima omotan predmet nalik bijelom ručniku.

Na samom rubu vidi se detalj koji izaziva jezu - u donjem lijevom kutu nalazi se sićušna noga i stopalo zasad nepoznate osobe.

'Odvratna životinja' 

Zbog činjenice da je noga mršava i mala, mnogi su pretpostavili da je riječ o djetetu. Iako nije poznat kontekst u kojem je fotografija nastala, brojni korisnici društvenih mreža poludjeli su objave. 

"Na upravo objavljenim fotografijama nalazi se mališan. Odvratna životinja", stoji u jednom komentaru, dok drugi piše: "Jedna fotografija prikazuje Epsteina bez majice, a u kadru se vidi djetetova noga".

Podsjetimo, žrtve pokojnog financijaša uglavnom su bile maloljetnice, većinom u dobi od 14 do 17 godina. Međutim, u sudskim dokumentima detaljno su opisani navodi žrtava koje su kazale da su imale tek 11 godina kad je zlostavljanje počelo. Upravo zbog toga njegove fotografije s djecom izazivaju zabrinutost - brojni smatraju da bolesni zločini idu još dalje nego što je dosad prijavljeno. 

Na fotografijama Clinton i Michael Jackson 

Najnovije fotografije između ostalog prikazuju unutrašnjost Epsteinovih kuća, njegova putovanja u inozemstvo, ali i slavne osobe, među njima bivšeg predsjednika Billa Clintona i glazbenike Michaela Jacksona i Micka Jaggera

Treba naglasiti da samo pojavljivanje u dokumentima ne znači automatski da je ta osoba počinila kazneno djelo. Mnogi su negirali bilo kakvu krivnju u vezi s Epsteinom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trump ponovno u središtu seksualnog skandala: Objavljene nove fotografije iz dosjea Epstein

Jeffrey EpsteinDijeteDokumenti
