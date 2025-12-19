FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša tvrdokornost dolazi do punog izražaja. On ili ona želi ići na jednu stranu svijeta, a vi na drugu. Moguće je privremeno razdvajanje.   

Posao Nikad vam dosta poslovnog i financijskog uspjeha, jer ste u osnovi nezasitni. Što više novaca imate, to vam život postaje teži i kompliciraniji!   

Zdravlje Osjećate se umorno i iscrpljeno. Vaša energija je u padu. Ako ne možete sebi pomoći u tjelesnom smislu, potražite nešto što vam hrani dušu.     

