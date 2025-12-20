Vučićev ministar se ispričao, ali detalj o Hrvatskoj bode u oči: Pazite što su napisali

Srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina ispričao se u petak zbog nedavnih izjava da Hrvatska, kao i Ukrajina, trebaju platiti svojim teritorijima za ponašanje iz prošlosti, prenijeli su beogradski mediji.

"U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje ime, prof. dr. Boris Bratina javno se ispričava zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine, u vezi s izjavom danom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da Hrvatska, kao i Ukrajina, trebaju platiti teritorijem", navodi se u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici ministarstva u petak navečer.

Bratina je u emisiji prorežimskog Informera rekao da Hrvati moraju biti kažnjeni zbog sudjelovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a posebno za događaje od 1990-ih do danas.

'U zatvorena usta muha ne ulazi'

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman oštro je osudio tu izjavu kao agresivnu i nedopustivu podsjećajući da dolazi iz zemlje koja je bila agresor na Hrvatsku, a Ministarstvo hrvatskih branitelja poručilo je susjednoj zemlji da prestane sanjati san o velikoj Srbiji.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je Bratini da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritorij vlastite zemlje upućujući ga na ukrajinsku poslovicu da "u zatvorena usta muha ne ulazi".

Ne navodi se da poštuje integritet Hrvatske

U priopćenju srbijanskog ministarstva navodi se da "ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod".

Za razliku od Ukrajine u priopćenju srbijanskog ministarstva ne navodi se da član srbijanske vlade poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Hrvatske.

U priopćenju se dodaje da njegova izjava nije bila "odgovarajuće povezana s aktualnim događajima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje".

