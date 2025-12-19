Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 12. 2025.

Ljubav I dalje traju vaši osvajački pohodi. Aktualni planetarni utjecaji doprinose vašoj strastvenoj privlačnosti. Vašoj vatrenoj inicijativi nije lako odoljeti.

Posao Imate jasan i konkretan cilj pred sobom. Točno znate što želite, a što ne prihvaćate. Djelujete potpuno samostalno, i spremni ste preuzeti rizik.

Zdravlje Rođeni krajem studenog imaju problema sa samopouzdanjem. Zbog vlastitog mentalnog i emocionalnog zdravlja, budite iskreni prema sebi.

