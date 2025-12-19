FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 19. 12. 2025.
Ljubav Idealizirate partnera ili partnericu, a i vašu ljubavnu vezu u cjelini. Pretjerana idealizacija odvesti će vas u razočaranje. Spustite se na zemlju.   

Posao Ono što imate namjeru učiniti nije bezopasno, ali sama svijest o opasnosti mogla bi vam dati snagu za uspjeh. Tko riskira, često i profitira.    

Zdravlje Moguće su nezgodne situacije u svezi s vašim ekstremitetima, dakle s rukama ili s nogama. Pazite gdje hodate i u što gledate dok hodate.    

