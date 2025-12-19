Dnevni horoskop, Vodenjak, 19. 12. 2025.

Ljubav Vaš radoznali duh ne dopušta vam ni trenutak mira. Vrludate uokolo u potrazi za novom ljubavnom avanturom, iako ste zauzeti i u ozbiljnoj vezi.

Posao Maštate o vlastitom poslovnom uspjehu, i to vas ništa ne košta, jer je skroz besplatno. Kada se vratite u stvarnost, vaši snovi se brzo rasprše.

Zdravlje Mogući su problemi sa sinusima, i to ponajprije kod mlađe populacije Vodenjaka. Liječite stvari na vrijeme da ne bi postale kronične.

