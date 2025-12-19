FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 19. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaš radoznali duh ne dopušta vam ni trenutak mira. Vrludate uokolo u potrazi za novom ljubavnom avanturom, iako ste zauzeti i u ozbiljnoj vezi.    

Posao Maštate o vlastitom poslovnom uspjehu, i to vas ništa ne košta, jer je skroz besplatno. Kada se vratite u stvarnost, vaši snovi se brzo rasprše.    

Zdravlje Mogući su problemi sa sinusima, i to ponajprije kod mlađe populacije Vodenjaka. Liječite stvari na vrijeme da ne bi postale kronične.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 19. 12. 2025.