Dnevni horoskop, Blizanci, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Sve je dobro što dobro završi, ako dobro završi. Živite u prošlosti. I dalje ste fokusirani na vezu koja je neslavno propala. Vrijeme će učiniti svoje.

Posao Trošenje novaca iznad vaših stvarnih mogućnosti, sada vam se vraća natrag poput bumeranga. Novac je energija. Budite racionalni s energijom!

Zdravlje Saturn ruši vaše samopouzdanje, a Mars vas inspirira da se i dalje hrabro borite. Teško pronalazite ravnotežu između aktivnosti i pasivnosti.

Snovi i vizije Patnja uvijek nastaje tamo gdje ne teče ljubav. Tko pati, ima nešto za naučiti. Cijeli je smisao života u tome da se nauči voljeti. Život nema nikakav drugi smisao.

