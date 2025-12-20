FREEMAIL
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 20. i 21. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. Ista stvar vrijedi i za astrološke Ovnove. Kada je sve previše mirno, počinjete provocirati ljude oko sebe.     

Posao Maksimalno ste se ogradili od drugih, i mislite da ste sami sebi dovoljni. Dobro je kad sve ide dobro, a kad krene loše? Otvorite se svijetu.  

Zdravlje Vaša agresivna i arogantna priroda jasno je vidljiva. Ako istinski želite pomoći sebi, morate se odlučiti promijeniti. Sve ovisi samo o vama.     

Snovi i vizije Ne služite se monolozima. Prekidanje i monolozi su oblici ispoljavanja moći, čime svom sugovorniku želite dokumentirati tko vodi glavnu riječ.  

Dnevni Horoskop Ovan

Dnevni horoskop, Ovan, 20. i 21. 12. 2025.