Dnevni horoskop, Bik, 20. i 21. 12. 2025.
Ljubav Ako vaša ljubavna veza nije stvorena na temeljima povjerenja i odanosti, vjerojatno će se uskoro urušiti. Ne lažite sebe, a ni njega ili nju.
Posao Želite udružiti snage s osobom koja poslovno i financijski stoji bolje od vas. Suradnja neće biti bezbolna. Pažljivo razmislite o svim opcijama.
Zdravlje Ne bježite i ne skrivajte se, jer nemate kuda pobjeći. Suočite se s istinom o sebi. Što prije to učinite, ranije ćete krenuti na put ozdravljenja.
Snovi i vizije Nered čini depresivnim. Prljavština čini bolesnim. Zato pazite na red i čistoću. Gledajte životinje i biljke oko sebe kako su čiste ili čak mirisne. Održavajte se čistim u nutrini.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn