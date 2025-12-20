Dnevni horoskop, Bik, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Ako vaša ljubavna veza nije stvorena na temeljima povjerenja i odanosti, vjerojatno će se uskoro urušiti. Ne lažite sebe, a ni njega ili nju.

Posao Želite udružiti snage s osobom koja poslovno i financijski stoji bolje od vas. Suradnja neće biti bezbolna. Pažljivo razmislite o svim opcijama.

Zdravlje Ne bježite i ne skrivajte se, jer nemate kuda pobjeći. Suočite se s istinom o sebi. Što prije to učinite, ranije ćete krenuti na put ozdravljenja.

Snovi i vizije Nered čini depresivnim. Prljavština čini bolesnim. Zato pazite na red i čistoću. Gledajte životinje i biljke oko sebe kako su čiste ili čak mirisne. Održavajte se čistim u nutrini.

