Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Vodi vas strast. Lako se izgubite u raznim erotskim kombinacijama. Ako ste kontinuirano nevjerni, definitivno ste pali ste na ispitu savjesti.

Posao Imate siguran položaj, jer ste ustrajno usavršavali posao od kojeg pristojno živite. Vaše kvalitetne poslovne veze, čine vas istinski bogatim.

Zdravlje Vaša energija opasno oscilira. I vaša raspoloženja su brzo promjenjiva. Ne trošite vlastitu snagu uzalud. Budite umjereni u svemu.

Snovi i vizije Poštovanje dolazi do izražaja kad pozorno slušate drugoga. Slušanje je jedan od glavnih zadataka u međuljudskoj komunikaciji.

