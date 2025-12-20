FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vodi vas strast. Lako se izgubite u raznim erotskim kombinacijama. Ako ste kontinuirano nevjerni, definitivno ste pali ste na ispitu savjesti.  

Posao Imate siguran položaj, jer ste ustrajno usavršavali posao od kojeg pristojno živite. Vaše kvalitetne poslovne veze, čine vas istinski bogatim.    

Zdravlje Vaša energija opasno oscilira. I vaša raspoloženja su brzo promjenjiva. Ne trošite vlastitu snagu uzalud. Budite umjereni u svemu.    

Snovi i vizije Poštovanje dolazi do izražaja kad pozorno slušate drugoga. Slušanje je jedan od glavnih zadataka u međuljudskoj komunikaciji.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 12. 2025.