Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 20. i 21. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Uživate u vlastitoj moći i karizmi. Nekome ipak morate dopustiti da uđe u vašu intimnu orbitu. Idealizira vas osoba rođena u znaku Vodenjaka.   

Posao Za vaše poslovne tajne nitko ne zna. Financijski ste mađioničar. Ako niste zadovoljni postignutim, malo bolje pogledajte situaciju uokolo sebe.     

Zdravlje Brzo se oporavljate od udaraca sudbine. Preobražaji i transformacije suština su vaše životne filozofije. Uvijek glasate za promjene.  

Snovi i vizije Sebičnost je trnovit grm, koji, zasađen i uzgojen, uzvraća ubodima boli. I od bliskih će prijatelja stvoriti neprijatelje, i onemogućiti će ljudsku suradnju.    

Dnevni Horoskop Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 20. i 21. 12. 2025.