Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Skrasili ste se u mirnu ljubavnu luku i uživate u životu. Ako još niste pronašli vašu srodnu dušu, možda danas doživite čudesan ljubavni preokret.  

Posao Imate dobre kontakte s inozemnim poslovnim partnerima. Vaša internacionalna popularnost se širi. Možda se uskoro preselite u inozemstvo.   

Zdravlje Imate alternativne poglede na svijet i život. Izbjegavajte religiozni fanatizam. Pazite da vas ne privuče neka sekta, koja će vas skrenuti s puta.     

Snovi i vizije Vrlina je najbolja zaštita. Gledano dugoročno, bez vrlina nema uspjeha. Ako mislite da poznajete primjere koji pokazuju suprotno, budite sigurni da dopuštate da vas privid vara.  

