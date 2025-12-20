Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Skrasili ste se u mirnu ljubavnu luku i uživate u životu. Ako još niste pronašli vašu srodnu dušu, možda danas doživite čudesan ljubavni preokret.

Posao Imate dobre kontakte s inozemnim poslovnim partnerima. Vaša internacionalna popularnost se širi. Možda se uskoro preselite u inozemstvo.

Zdravlje Imate alternativne poglede na svijet i život. Izbjegavajte religiozni fanatizam. Pazite da vas ne privuče neka sekta, koja će vas skrenuti s puta.

Snovi i vizije Vrlina je najbolja zaštita. Gledano dugoročno, bez vrlina nema uspjeha. Ako mislite da poznajete primjere koji pokazuju suprotno, budite sigurni da dopuštate da vas privid vara.

