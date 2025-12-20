FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 20. i 21. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Utjecaj Urana jača vašu emocionalnu nezavisnost. Imate novi raspored misli u mentalnom sklopu. Vaša nova ljubavna revolucija je u tijeku.    

Posao Postali ste jako kreativni, ali i totalno nepredvidljivi. Sjaje vam oči od novih blistavih spoznaja. Sposobni ste realizirati vaše originalne zamisli.   

Zdravlje Nema kozmičkih najava pogoršanja vašeg zdravstvenog stanja. Optimizam vas neće napustiti, a optimizam je potreban za zdrav život.     

Snovi i vizije Ne upotrebljavajte riječi „uvijek, nikada, svi, svatko“. Ove su riječi idealne ako želite izazvati razdražljivo raspoloženje u bliskom okružju.  

Dnevni Horoskop Djevica

