Dnevni horoskop, Djevica, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Utjecaj Urana jača vašu emocionalnu nezavisnost. Imate novi raspored misli u mentalnom sklopu. Vaša nova ljubavna revolucija je u tijeku.

Posao Postali ste jako kreativni, ali i totalno nepredvidljivi. Sjaje vam oči od novih blistavih spoznaja. Sposobni ste realizirati vaše originalne zamisli.

Zdravlje Nema kozmičkih najava pogoršanja vašeg zdravstvenog stanja. Optimizam vas neće napustiti, a optimizam je potreban za zdrav život.

Snovi i vizije Ne upotrebljavajte riječi „uvijek, nikada, svi, svatko“. Ove su riječi idealne ako želite izazvati razdražljivo raspoloženje u bliskom okružju.

