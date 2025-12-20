FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ako vas drugi napadaju, možda ste vi ti koji izazivate nevolje. Razmislite o tome. Svadljivi ste i agresivni, i zbog toga upadate u probleme.    

Posao Imate organizacijskih problema. Stari dug niste riješili, a planirate novi kredit. Na taj način nećete izaći iz začaranog kruga velikih minusa.  

Zdravlje Imate dostatne količine volje, snage i energije za preobražaj vlastitog života. Važno je da odredite prioritete, ponajprije one zdravstvene.  

Snovi i vizije U čemu se sastoji istinska promjena i transformacija? U tome da se pozabavite onim što ste novoga otkrili na sebi i u sebi! 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 12. 2025.