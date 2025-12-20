Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Ako vas drugi napadaju, možda ste vi ti koji izazivate nevolje. Razmislite o tome. Svadljivi ste i agresivni, i zbog toga upadate u probleme.

Posao Imate organizacijskih problema. Stari dug niste riješili, a planirate novi kredit. Na taj način nećete izaći iz začaranog kruga velikih minusa.

Zdravlje Imate dostatne količine volje, snage i energije za preobražaj vlastitog života. Važno je da odredite prioritete, ponajprije one zdravstvene.

Snovi i vizije U čemu se sastoji istinska promjena i transformacija? U tome da se pozabavite onim što ste novoga otkrili na sebi i u sebi!

