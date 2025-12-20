Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Tko igra igru na sve ili ništa, svašta može očekivati. Djelujete na atomski pogon, i svi uokolo vas mogli bi imati problema zbog radijacije.

Posao Vrijedni ste i odgovorni, ali to ne znači da niste skloni eksplozivnim ispadima u radnom okružju. Netko vas provocira, a vaši živci brzo pregore.

Zdravlje Psihofizički ne stojite baš najbolje. Situacija na nebesima se mijenja, i to u vašu korist. Uskoro će vaša snaga i energija početi lagano rasti.

Snovi i vizije Ne možete precijeniti značenje koje ima vaša svakodnevna ishrana. Ono što jedete, određuje vaše postupke a time i vašu sudbinu.

