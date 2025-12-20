Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. i 21. 12. 2025.
Ljubav Olako upadate u verbalne okršaje s drugima, i to vam oduzima dragocjenu energiju. Izbjegavajte pogrešne teme i nepotrebne rasprave.
Posao Niste u ravnoteži, i to se odmah vidi i primijeti po vašoj dekoncentraciji. Potreban vam je odmak od poslovnih briga i problema.
Zdravlje Utonuli ste u sivilo malodušja. Čekate veliko nadahnuće da promijenite stanje stvari. Potražite kontakt s kozmičkim izvorom u sebi.
Snovi i vizije Postoji vrijeme kada morate biti aktivni, i drugo, u kojem morate mirovati. Prava sredina je dharma, ispravnost, koja je esencija života.
