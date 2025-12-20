FREEMAIL
Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 12. 2025.
Ljubav Prepuštate se vodstvu drugih, jer tome nesvjesno težite. Ako ste u neravnopravnom položaju, potrudite se promijeniti postojeću situaciju.   

Posao Rođeni u ožujku, u poslovnoj su konfuziji. Vi koji ste rođeni u veljači, već ste proživjeli teške trenutke. Bez obzira koji ste, djelujte pozitivno.  

Zdravlje Probleme vam stvara vaša pretjerana pasivnost. Puštate da sve ide kako ide, i da vas voda nosi. Definitivno se morate trgnuti i pokrenuti.  

Snovi i vizije Strah je signal za uzbunu, koji bi trebali ozbiljno shvatiti. Ako imate strahove, trebali biste se pitati što činite krivo. Smanjite svoje želje, i vaš će se strah također smanjiti.   

