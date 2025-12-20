Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Prepuštate se vodstvu drugih, jer tome nesvjesno težite. Ako ste u neravnopravnom položaju, potrudite se promijeniti postojeću situaciju.

Posao Rođeni u ožujku, u poslovnoj su konfuziji. Vi koji ste rođeni u veljači, već ste proživjeli teške trenutke. Bez obzira koji ste, djelujte pozitivno.

Zdravlje Probleme vam stvara vaša pretjerana pasivnost. Puštate da sve ide kako ide, i da vas voda nosi. Definitivno se morate trgnuti i pokrenuti.

Snovi i vizije Strah je signal za uzbunu, koji bi trebali ozbiljno shvatiti. Ako imate strahove, trebali biste se pitati što činite krivo. Smanjite svoje želje, i vaš će se strah također smanjiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn