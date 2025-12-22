FREEMAIL
Lav

Dnevni horoskop, Lav, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 22. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Olako odustajete. Ne vjerujete da ćete ikada sresti i upoznati vašu srodnu dušu. Ako promijenite negativne stavove, ljubav će sigurno doći.    

Posao Nalazite se na dobrom položaju, iako vam se tako ne čini. Uspješno realizirate planove. I drugima velikodušno pomažete da ostvare svoje zamisli.   

Zdravlje Oscilirate između tuge i euforije, i teško vam je normalno funkcionirati. Probleme vam stvara vaša osjetljiva emocionalna konstitucija.    

Horoskop

Horoskop
