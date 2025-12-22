Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 12. 2025.

Ljubav Bez jasnih dogovora i međusobnog uvažavanja, vaša ljubavna veza postati će kaotična. Ako prihvatite obveze i odgovornosti, osnažiti ćete sebe.

Posao U idealnom ste razdoblju za poslovni preobražaj. Najprije detektirajte prepreke, onda ih objelodanite bližnjima, i potom ih radikalno eliminirajte.

Zdravlje I dalje ste prehlađeni. Vaš imunitet je slab. Mogući su problemi s cirkulacijom. Držite se propisane terapije. Budite odgovorni prema sebi.

