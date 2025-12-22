Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 12. 2025.
Ljubav Bez jasnih dogovora i međusobnog uvažavanja, vaša ljubavna veza postati će kaotična. Ako prihvatite obveze i odgovornosti, osnažiti ćete sebe.
Posao U idealnom ste razdoblju za poslovni preobražaj. Najprije detektirajte prepreke, onda ih objelodanite bližnjima, i potom ih radikalno eliminirajte.
Zdravlje I dalje ste prehlađeni. Vaš imunitet je slab. Mogući su problemi s cirkulacijom. Držite se propisane terapije. Budite odgovorni prema sebi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BUKNUO POŽAR /
Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola
DOZNAJEMO /
Evo tko je zgodna navijačica o kojoj priča Hrvatska! Dotaknula se naslova Net.hr-a: 'Svi su gledali u...'
UKUSNO I ZANIMLJIVO /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete božićnu blagdansku trpezu diljem svijeta?
PROŠLA SU DESETLJEĆA /
Sjećate se Eden i Cruza iz legendarne serije Santa Barbara? Evo kako danas izgledaju
RTL DOSJE /
Prvi puta nakon godina zatvorenih vrata: RTL Danas u zagrebačkoj katedrali uoči Božića
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 12. 2025.