Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Bez jasnih dogovora i međusobnog uvažavanja, vaša ljubavna veza postati će kaotična. Ako prihvatite obveze i odgovornosti, osnažiti ćete sebe.       

Posao U idealnom ste razdoblju za poslovni preobražaj. Najprije detektirajte prepreke, onda ih objelodanite bližnjima, i potom ih radikalno eliminirajte.   

Zdravlje I dalje ste prehlađeni. Vaš imunitet je slab. Mogući su problemi s cirkulacijom. Držite se propisane terapije. Budite odgovorni prema sebi.     

Horoskop
