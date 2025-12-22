Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 22. 12. 2025.
Ljubav Postali ste popularni u širem društvenom okružju. Privlači vas jedna zagonetna osoba. Ako niste u vezi, brzo ćete realizirati vaše ljubavne snove.
Posao Vaše radne sposobnosti u središtu su pozornosti. Ako zasluženo dobijete autoritativan položaj, moći ćete snažno utjecati na druge ljude.
Zdravlje Dobro vam ide u ljubavi, a i poslovno ste uspješni, i to se pozitivno odražava na vaše zdravlje. Sve je u redu, osim što ste previše nestrpljivi.
