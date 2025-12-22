Dnevni horoskop, Rak, 22. 12. 2025.

Ljubav Želite se približiti osobi koja vam je privlačna, ali niste sigurni da možete privući njegovu ili njezinu pozornost. Potrebno vam je ohrabrenje.

Posao Moguć je poslovni progres, ali uz uvjet da zauzdate samovolju. Koncentrirajte se samo na važne i prioritetne stvari u vašem poslovanju.

Zdravlje Računajte na jako stresan dan. Morate se suočiti s problemima koji stoje na putu vašeg samorazvoja. U suprotnom, depresija je neizbježna.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn