Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 22. 12. 2025.
Ljubav Želite se približiti osobi koja vam je privlačna, ali niste sigurni da možete privući njegovu ili njezinu pozornost. Potrebno vam je ohrabrenje.
Posao Moguć je poslovni progres, ali uz uvjet da zauzdate samovolju. Koncentrirajte se samo na važne i prioritetne stvari u vašem poslovanju.
Zdravlje Računajte na jako stresan dan. Morate se suočiti s problemima koji stoje na putu vašeg samorazvoja. U suprotnom, depresija je neizbježna.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'VAŽAN NAM JE...' /
Trump ne odustaje od Grenlanda: Guvernera Louisiane imenovao da promovira 'interese zemlje'
BUKNUO POŽAR /
Ukrajinski napad dronom na ruski Krasnodar: Oštećeni brodovi i dva mola
DOZNAJEMO /
Evo tko je zgodna navijačica o kojoj priča Hrvatska! Dotaknula se naslova Net.hr-a: 'Svi su gledali u...'
UKUSNO I ZANIMLJIVO /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete božićnu blagdansku trpezu diljem svijeta?
PROŠLA SU DESETLJEĆA /
Sjećate se Eden i Cruza iz legendarne serije Santa Barbara? Evo kako danas izgledaju
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 22. 12. 2025.