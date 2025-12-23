Dnevni horoskop, Ovan, 23. 12. 2025.

Ljubav Konstruktivnim aktivnostima dajete poticaj partneru ili partnerici da slijedi vaš primjer. On(a) se može osloniti na vas. Na ispravnom ste putu.

Posao Poslodavci poštuju vaš rad, i to u vama budi osjećaj sigurnosti. Istinsko samozadovoljstvo osjetiti ćete kad vam povećaju osobni dohodak.

Zdravlje Emocionalno ste se otvorili, i zbog toga se puno bolje osjećate u vlastitoj koži. I mentalno ste u ravnoteži. Vaše dobro zdravlje nije ugroženo.

