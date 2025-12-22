FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pokušajte izbjeći žestoku raspravu s partner(ic)om, jer će sve prerasti u novi veliki verbalni sukob. Normalno razgovarajte. Dogovor kuću gradi.    

Posao Ne možete poslovno prosperirati ukoliko stvari promatrate previše kruto i tvrdoglavo. Vaš vrijednosni sustav više ne može ostati isti kao prije.     

Zdravlje Niste u vrhunskoj formi. Ne pokušavajte ostvariti nemoguće. Osjećate nemir i tjeskobu, i teško vam je definirati pravi izvor problema.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

   

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 12. 2025.