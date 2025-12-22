Dnevni horoskop, Vodenjak, 22. 12. 2025.

Ljubav Pokušajte izbjeći žestoku raspravu s partner(ic)om, jer će sve prerasti u novi veliki verbalni sukob. Normalno razgovarajte. Dogovor kuću gradi.

Posao Ne možete poslovno prosperirati ukoliko stvari promatrate previše kruto i tvrdoglavo. Vaš vrijednosni sustav više ne može ostati isti kao prije.

Zdravlje Niste u vrhunskoj formi. Ne pokušavajte ostvariti nemoguće. Osjećate nemir i tjeskobu, i teško vam je definirati pravi izvor problema.

