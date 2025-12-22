FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 12. 2025.
Ljubav Sukobi i nesporazumi česta su pojava u vašoj ljubavnoj vezi. Nešto stoji na putu vašeg zajedništva. Sumnjate da se radi o nekoj trećoj osobi.     

Posao Više se ne borite za vaša radnička prava. Ako se do kraja predate, nekome će cijela situacija ići u prilog. Možda želite da vam daju otkaz!?     

Zdravlje Skrivate se i povlačite u sebe, i to u razdoblju u kojem nebo od vas očekuje da pokažete snagu i hrabrost. Živite u nekom paralelnom svemiru.     

