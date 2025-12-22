Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 22. 12. 2025.
Ljubav Ne napušta vas avanturističko raspoloženje. Vaša odanost partneru ili partnerici na velikoj je kušnji. Ako to stvarno želite, možete se kontrolirati.
Posao Vaše ideje dobivaju na težini. Iskoristite mogućnosti istraživanja. Promijenite neprikladnu strategiju. Preorijentirajte se, i proširite vaše vidike.
Zdravlje Prijeti vam opasnost od vatre i struje. Ne popravljajte električne uređaje ako niste kvalificirani stručnjak. Moguća su opasna iznenađenja.
