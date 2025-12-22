FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 22. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne napušta vas avanturističko raspoloženje. Vaša odanost partneru ili partnerici na velikoj je kušnji. Ako to stvarno želite, možete se kontrolirati.      

Posao Vaše ideje dobivaju na težini. Iskoristite mogućnosti istraživanja. Promijenite neprikladnu strategiju. Preorijentirajte se, i proširite vaše vidike.       

Zdravlje Prijeti vam opasnost od vatre i struje. Ne popravljajte električne uređaje ako niste kvalificirani stručnjak. Moguća su opasna iznenađenja.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 22. 12. 2025.