Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 12. 2025.
Ljubav Mislite da imate pravo raditi što želite. Griješite, jer djelujete previše autonomno od partnera ili partnerice, i to uzrokuje razdor između vas.
Posao U poslovnom kontekstu življenja, na vidiku je napredovanje. Ako čekate da pretvorite originalnu ideju u djelo, taj je trenutak upravo došao.
Zdravlje Pazite kuda hodate i u što gledate, jer su moguće nezgode. Alergični ste na svašta, a najviše na jednu zadrtu osobu iz radnog okružja.
