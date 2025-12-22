FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Mislite da imate pravo raditi što želite. Griješite, jer djelujete previše autonomno od partnera ili partnerice, i to uzrokuje razdor između vas.   

Posao U poslovnom kontekstu življenja, na vidiku je napredovanje. Ako čekate da pretvorite originalnu ideju u djelo, taj je trenutak upravo došao.   

Zdravlje Pazite kuda hodate i u što gledate, jer su moguće nezgode. Alergični ste na svašta, a najviše na jednu zadrtu osobu iz radnog okružja.    

Horoskop
