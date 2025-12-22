Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 12. 2025.

Ljubav Mislite da imate pravo raditi što želite. Griješite, jer djelujete previše autonomno od partnera ili partnerice, i to uzrokuje razdor između vas.

Posao U poslovnom kontekstu življenja, na vidiku je napredovanje. Ako čekate da pretvorite originalnu ideju u djelo, taj je trenutak upravo došao.

Zdravlje Pazite kuda hodate i u što gledate, jer su moguće nezgode. Alergični ste na svašta, a najviše na jednu zadrtu osobu iz radnog okružja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn