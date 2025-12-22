Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 22. 12. 2025.
Ljubav Okruženi ste obiljem ljubavi, i nemate razloga za žalbu. Ako tražite previše, pojaviti će se problemi. Slobodno iskorijenite pretjerane prohtjeve.
Posao Izgledan je brzi poslovni napredak. Ono što ste nestrpljivo čekali, napokon se događa. Učiniti ćete važan korak ka realizaciji poslovnog sna.
Zdravlje Vaši superiorni stavovi stvaraju vam probleme u komunikaciji sa svijetom. Vaše zdravlje je u odličnom stanju. Energiju trošite racionalno.
