FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 22. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše krizno razdoblje traje. Lošim raspoloženjem i agresivnošću mogli biste pokvariti dan i sebi i drugima. Dobro bi vam došlo smirivanje.    

Posao Ako izaberete sposobne suradnike, bit ćete na pola puta do poslovnog uspjeha. Vaš veliki problem je to što više nikome ne vjerujete.  

Zdravlje Nešto vam nije po volji, ali ne znate što točno. Ne dopustite da zlovolja postane vaša svakodnevna navika. Nikada nije sve posve crno.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 22. 12. 2025.