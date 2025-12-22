Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 22. 12. 2025.
Ljubav Vaše krizno razdoblje traje. Lošim raspoloženjem i agresivnošću mogli biste pokvariti dan i sebi i drugima. Dobro bi vam došlo smirivanje.
Posao Ako izaberete sposobne suradnike, bit ćete na pola puta do poslovnog uspjeha. Vaš veliki problem je to što više nikome ne vjerujete.
Zdravlje Nešto vam nije po volji, ali ne znate što točno. Ne dopustite da zlovolja postane vaša svakodnevna navika. Nikada nije sve posve crno.
