Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 12. 2025.
Ljubav Ako ste u potrazi za srodnom dušom, možda vam se danas posreći. Jedno slučajno poznanstvo prerasti će u prijateljstvo, a vjerojatno i u ljubav.   

Posao Imate skriveni kapital. Plašite se uložiti novac u određeni posao, jer je situacija na tržištu nesigurna i neizvjesna. Ne žurite. Sve u svoje vrijeme.   

Zdravlje Nastavlja se vaše sretno razdoblje. Imate nove poglede na svijet i život kao takav. Djelujete poticajno na druge. Nikada jasnije niste vidjeli sebe.   

