Dnevni horoskop, Bik, 23. 12. 2025.
Ljubav Ono što imate, to ne cijenite. Ono što nemate, za tim žudite. Nikad niste zadovoljni, jer uvijek tražite puno više. Tražite nemoguće savršenstvo.
Posao Ne vidite put ispred sebe. Nije vam jasno što točno želite. Dopustili ste sebi kaos i anarhiju. Vaša inspiracija ne vrijedi puno, ako ste raspršeni.
Zdravlje Stres i urnebes vaša su svakodnevica. Kontinuirano ste u sukobu sa sobom samima, i vaš „privatni cirkus“ širite uokolo. Zaustavite destrukciju!
