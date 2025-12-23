Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 23. 12. 2025.
Ljubav Previše su vam važni poslovni interesi. O ljubavnim dimenzijama života trenutno ne razmišljate. Život se živi u cjelini, a ne u fragmentima.
Posao Ne ide vam sve po planu, i to vas opasno živcira. Radite sve točno i na vrijeme, ali vaši neodgovorni suradnici ne obavljaju uredno svoj dio posla.
Zdravlje U eksplozivnoj ste fazi razvoja. Napadate sve što vam nije po volji. Stalno se sukobljavate s drugima, i to je postala vaša nezdrava navika.
