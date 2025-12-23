Dnevni horoskop, Lav, 23. 12. 2025.

Ljubav Zadovoljni ste vašim ljubavnim statusom. Imate to što imate, i ne želite ništa mijenjati. Odbijate promjene, čak i kad su promjene nužnost.

Posao Imate mnoštvo kreativnih ideja u glavi, ali nedostaje vam pokretačka snaga i energija. Mirno i strpljivo čekate da određene stvari do kraja sazriju.

Zdravlje Ako već jako dugo niste postili, idealan je trenutak da se malo žrtvujete za vlastito dobro. Organizmu je povremeno potrebno čišćenje.

