Dnevni horoskop, Lav, 23. 12. 2025.
Ljubav Zadovoljni ste vašim ljubavnim statusom. Imate to što imate, i ne želite ništa mijenjati. Odbijate promjene, čak i kad su promjene nužnost.
Posao Imate mnoštvo kreativnih ideja u glavi, ali nedostaje vam pokretačka snaga i energija. Mirno i strpljivo čekate da određene stvari do kraja sazriju.
Zdravlje Ako već jako dugo niste postili, idealan je trenutak da se malo žrtvujete za vlastito dobro. Organizmu je povremeno potrebno čišćenje.
