Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 23. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 23. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Zadovoljni ste vašim ljubavnim statusom. Imate to što imate, i ne želite ništa mijenjati. Odbijate promjene, čak i kad su promjene nužnost.   

Posao Imate mnoštvo kreativnih ideja u glavi, ali nedostaje vam pokretačka snaga i energija. Mirno i strpljivo čekate da određene stvari do kraja sazriju.     

Zdravlje Ako već jako dugo niste postili, idealan je trenutak da se malo žrtvujete za vlastito dobro. Organizmu je povremeno potrebno čišćenje.

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
