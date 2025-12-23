Dnevni horoskop, Vaga, 23. 12. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna veza je u krizi, i svjesni ste te činjenice. Prestali ste međusobno komunicirati na iskren način. Sve se pretvorilo u formalnost.

Posao Poslovnih promjena nema na vidiku, i vaše će frustracije dodatno ojačati. Stojite na mjestu, i čekate da vam nešto padne ravno s nebesa.

Zdravlje Previše ste se povukli u sebe. Samoizolacija vam donosi više štete nego koristi. Zaboravili ste se boriti, a bez borbe nema puta ka iscjeljenju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn