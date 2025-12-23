Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 12. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna veza je u krizi, i svjesni ste te činjenice. Prestali ste međusobno komunicirati na iskren način. Sve se pretvorilo u formalnost.
Posao Poslovnih promjena nema na vidiku, i vaše će frustracije dodatno ojačati. Stojite na mjestu, i čekate da vam nešto padne ravno s nebesa.
Zdravlje Previše ste se povukli u sebe. Samoizolacija vam donosi više štete nego koristi. Zaboravili ste se boriti, a bez borbe nema puta ka iscjeljenju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
TEŠKA DRAMA /
Katastrofa za Redse: Isakova noga je slomljena, Englezi objavili kad bi se tek mogao vratiti
'NE VIDIM TOLIKO POLICIJE' /
Gospođa Marija je apsolutni hit dana: 'Izađem iz kuće i Bogek je s menom'
RTG PONEDJELJKA /
Danci ukinuli poštu, Englezi koke u kavezu: Ovo je Direktov pregled dana
MINISTAR U DIREKTU /
Damir Habijan kod Skorina o Milanoviću i tetovažama: 'Dvojim oko sljedeće'
MINISTAR KOD SKORINA /
Habijan za Direkt o sramotnoj Milanovićevoj izjavi dvije godine poslije: 'Nije bilo isprike'
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 12. 2025.