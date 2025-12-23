Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 23. 12. 2025.
Ljubav Odani ste i privrženi partneru ili partnerici, i to na jedan iskren, suosjećajan i cjelovit način. Idilična ljubavna situacija mogla bi potrajati.
Posao Svjesni ste pogrešaka koje trebate ispraviti. Radikalnim poslovnim zaokretom ostaviti će u čudu one koji nemaju volje i snage za promjene.
Zdravlje Vaša duhovna snaga pomaže vam da živite u skladu i ravnoteži. Koliko je netko (ne)uspješan najbolje se vidi po količini unutarnjeg mira.
