Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 12. 2025.
Ljubav Lako se identificirate s destruktivnim ljudima i događajima, i to vas ruši i uništava. Svjetlo postoji, morate ga tražiti i razotkriti u sebi samima.   

Posao Ako gubite nadu da nešto možete promijeniti, to znači da ste se predali. Umjesto da žalite za prošlim vremenima, stvorite sebi bolje danas.   

Zdravlje Čekate da se Sunce pojavi na horizontu. Iz vašeg unutarnjeg Sunca ne dopire svjetlost, i to nije dobro. Razvedrite se, za vaše vlastito dobro.    

Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 12. 2025.