Dnevni horoskop, Vodenjak, 23. 12. 2025.

Ljubav Mašta čini svašta. Vidite ono što želite vidjeti. Osoba rođena u znaku Vage nema povjerenja u vas, a i sama je nepouzdana. Situacija je neizvjesna.

Posao Sanjate veliki financijski dobitak, i po tome ste isti kao i mnogi drugi. Imate kreativne zamisli, ali nemate strpljenja da ih skroz do kraja realizirate.

Zdravlje Solo ste borac, ali sada je pravi trenutak da se priključite nekoj ekipi ili udruzi. Duh zajedništva djelovati će vrlo pozitivno na vašu krhku psihu.

